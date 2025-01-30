نوال عبد الشافي تطرح أغنية «هيا جت عليا».. فيديو

طرحت الفنانة نوال عبد الشافي أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "هيا جت عليا" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "هيا جت عليا" من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان عطار، توزبع كلوبكس والكليب من إخراج نضال هاني.

وتقول كلمات الأغنية:

"الجو ده محتاج دلع

حبة ضحك من اللي اتمنع

ده انا خلاص من كتر الوجع

مبقتش احسه جي منين

الجو ده محتاج دفا

وحبة حُب من اللي اختفى

قلبي خلاص م الهم اكتفى

نفسي اتهنى واعيشلي يومين

هي جت عليا

نفسي اتبسط شوية

مش كله جد جد لا بجد كده كتير عليا

هي جت عليا

حقي اتبسط شوية

مش كله غم غم لا هم هم الدنيا رايحة جاية

الجو ده محتاج هوا

شربت العيا انا ف علبة دوا

ده انا م الدنيا دراعي اتلوى

والوجع اتعودت عليه

الجو ده محتاج ونس

ولا خلاص انا قلبي اتنحس

انا مش هفضل اضيع فرص

هو انا بتعب نفسي ليه".

يشار إلى أن نوال عبد الشافى صاحبة أغنية "مخصماك" شاركت بأغنيتين ضمن أحداث فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى، الأولى الدعائية للعمل التي تحمل اسم "لسة شوفتوا حاجة" والثانية أغنية "أنا بلا فخر" كما تشارك بدور إرهابية في الفيلم.

وطرحت نوال مؤخرا أغنية "يا خيبتو" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كلوبيكس وإخراج نيروز أبو زيد.