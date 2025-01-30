تعليم الفيوم يشارك بعروض التربية المسرحية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

شاركت التربية المسرحية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، بعروض مسرحية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السادسة والخمسين، تحت إشراف هشام أبو عوف مدير، إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور محمد صلاح الدين حمزة مدير إدارة الأنشطة بالمديرية.

وذلك في إطار مشاركة مديرية التربية والتعليم بالفيوم، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب

وقد قدمت التربية المسرحية بالمحافظة ثلاث عروض مميزة على المسرح المخصص داخل المعرض يوم الأربعاء، جاءت العروض على النحو التالي:

1. *استعراض"فتافيت السكر"*:

- ألحان الراحل أحمد جلال البشيهي.

- توزيع: إيهاب حمدي محمد، موجه التربية المسرحية بإدارة غرب الفيوم.

- أداء طالبات مدرسة التقوى الإسلامية الخاصة بإدارة غرب الفيوم.

- تدريب: هبة أحمد محمد.

- إشراف: محمود أبو سيف، موجه أول إدارة غرب الفيوم.

2. *أوبريت "سجل حلمك لبكره"*:

- أشعار: أشرف أبوجليل.

- أداء: طلاب مدرسة كمال بركات الرسمية لغات بإدارة سنورس.

- تدريب: الشيماء سعد الدين، مشرفة التربية المسرحية.

- إشراف: لبنى عبدالعظيم إسماعيل، موجه أول التربية المسرحية بإدارة سنورس.

3. *مسرحية "كلام من دهب"*:

- تأليف: مجدي مرعي.

- إخراج: رجاء محمود، موجه التربية المسرحية بإدارة شرق الفيوم.

- أداء: منتخب من طلاب إدارتي غرب وشرق الفيوم، من مدارس مختلفة (مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية، ومدرسة المحمدية الإعدادية بنات بإدارة غرب الفيوم، ومدرسة عثمان بن عفان الابتدائية، ومدرسة المسلة الإعدادية بنات بإدارة شرق الفيوم)

- إشراف: الموجه العام نجلاء أحمد جلال البشيهي، موجه أول إدارة غرب الفيوم: محمود أحمد عبد التواب أبو سيف، موجه أول إدارة شرق الفيوم: علا إبراهيم منصور.



وقد لاقت العروض استحسانًا كبيرًا من الحضور، وعبّر العديد من الزوار عن إعجابهم بمستوى الأداء العالي والإبداع الذي قدمه طلاب وطالبات محافظة الفيوم، مما يعكس اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتطوير المواهب الفنية لدى الطلاب وتشجيعهم على التعبير الفني، حيث تجسد هذه الفعاليات جزءًا من الجهود المستمرة لدعم الأنشطة الثقافية والفنية وتعزيز الوعي الفني بين الطلاب، وتوفير منصة لعرض إبداعاتهم، وتعكس أيضًا اهتمام وزارة التربية والتعليم بتعزيز الأنشطة الثقافية والفنية في المدارس.

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