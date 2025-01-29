مها نصار: مسلسل "صفحة بيضا" يؤكد أهمية العلم في تطور المجتمع

قالت الفنانة مها نصار إن هناك عدة عوامل جذبتني إلى المشاركة في مسلسل "صفحة بيضا"، وهي أن المسلسل يتناول موضوعا مهما للغاية، وهو أنه يتحدث عن العلماء والبحث العلمي، وأهمية العلماء والدور الكبير الذي يقومون به، كما أن شخصية سماح التي تجسدها خلال أحداث المسلسل هي شخصية جديدة بالنسبة لها، ومكتوبة بشكل مميز للغاية، وشخصية سماح بها العديد من التفاصيل المثيرة والتي جذبتي إلى المشاركة في المسلسل وخوض التجربة.

وأشارت مها نصار في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”، إلى أن أصعب فترة تصوير بالنسبة لها في مسلسل "صفحة بيضا"، كانت خلال تصوير مشاهدها في المقابر، حيث أنها صورت لمدة أسبوعين في المقابر، وهذه المشاهد تعبتها نفسيا وأخذت مجهودا كبيرا، وجميع المشاهد في المسلسل أخذت مجهودا ولم تكن سهلة حيث إن شخصية سماح كانت جديدة بالنسبة لها، وبها العديد من التفاصيل المثيرة.

مسلسل "صفحة بيضا" بطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل، وتأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.