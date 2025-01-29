حبس شخصين سرقا أجنبيا بالإكراه بعد افتعال مشاجرة معه بمدينة نصر

أمرت النيابة المختصة، بحبس شخصين متهمان بسرقة أجنبي بالإكراه بعد افتعال مشاجرة معه بمدينة نصر، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله بشأن تعرض أحد الأشخاص للسرقة بالإكراه من قبل شخصين والتعدى عليه مستخدمين أسلحة بيضاء محدثين إصابته حال تواجده أمام أحد المطاعم بمنطقة مدينة نصر، بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول" مصاب بجروح إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة عاطلان "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمان بدائرة القسم ، وبحوزتهما (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه كرهاً عنه عقب إفتعالهما مشاجرة معه وإحداث إصابته المنوه عنها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، إتخاذ الإجراءات القانونية.