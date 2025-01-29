متحدث حركة فتح يدين قرار إسرائيل بحظر أنشطة "أونروا" ويحذر من خطورة التهجير

أكد المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية الدكتور جمال نزال، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"؛ يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الفلسطينيين.

وأشاد نزال في الوقت ذاته بالموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، واصفًا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الخصوص، بأنها "كانت تثلج القلب وتحمل الشجاعة والصراحة".

وأكد المتحدث الفلسطيني - في مداخلة هاتفية لراديو النيل اليوم /الأربعاء/ - أن "مصر دولة مستقرة، تعتمد على بوصلة وطنية وقومية صحيحة؛ تخدم مصالح الأمة العربية"، معربًا عن تقديره لحرص مصر والأردن على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ورفضهما لمخططات التهجير، كما لفت إلى أن التهجير؛ يشكل تهديدًا خطيرًا على القضية الفلسطينية برمتها.

وتطرق إلى الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مشيرًا إلى عمليات تجريف الأراضي وتدمير البنية التحتية الفلسطينية؛ بما في ذلك هدم محكمة صلح في طولكرم.

وأكد أن هذه الممارسات تعكس "التضييق المستمر على الشعب الفلسطيني في أرضه؛ كعنوان واضح للتوجهات السياسية والأمنية الإسرائيلية".

وشدد "متحدث حركة فتح" على أهمية استمرار عمل "أونروا"؛ فإعاقة أنشطتها في فلسطين؛ "سياسة مرفوضة تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية في الرعاية والخدمات الأساسية".

