ترامب: سأوقع أمرا تنفيذيا لفتح مركز بجوانتانامو لاحتجاز نحو 30 ألف مهاجر غير قانوني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الأربعاء/، إنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا لفتح مركز اعتقال في خليج جوانتنامو لاحتجاز ما يصل إلى 30 ألف مهاجر؛ يقيمون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب - خلال حفل توقيع "قانون لاكن رايلي" - أنه سيوقع اليوم أمرًا تنفيذيًا لتوجيه وزارتي الدفاع (البنتاجون) والأمن الداخلي، بتجهيز مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين تتسع لـ 30 ألف شخص، في معسكر "خليج جوانتانامو" المقام على جزء من الأراضي الكوبية، والذي يضم معتقلًا ضخمًا، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي: "لدينا نحو 30 ألف سرير في جوانتانامو، لاحتجاز أسوأ المهاجرين غير الشرعيين المجرمين الذين يهددون الشعب الأمريكي.. فبعضهم سيئون للغاية لدرجة أننا لا نثق حتى في الدول التي تحتجزهم لأننا لا نريد عودتهم؛ لذلك سنرسلهم إلى جوانتانامو؛ وهذا من شأنه أن يضاعف قدرتنا الاستيعابية على الفور. ومن الصعب خروجهم من مثل هذا المكان (جوانتانامو)".

ووفقا للصحيفة، يعد هذا الأمر أحدث خطوة في إطار الجهود الحكومية الواسعة التي تبذلها إدارة ترامب لإبعاد بعض المهاجرين من الولايات المتحدة.

وتعهد ترامب - في خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير الجاري - بالوقف الفوري لدخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية والبدء في عملية ترحيل ملايين المهاجرين.