صعقها بالكهرباء حتى الموت.. سائق توك توك يعذب ابنته بسبب الهروب بالبدرشين

جريمة قتل مروعة شهدتها قرية أبو صير بالبدرشين جنوب محافظة الجيزة، حيث أقدم سائق "توك توك" على تعذيب ابنته حتى الموت بمساعدة شقيقه، ثم قام بدفنها دون تصريح.

بداية الواقعة تعود إلى تلقي مباحث مركز شرطة البدرشين بلاغًا يفيد بقيام أحد الأشخاص بدفن ابنته (13 عامًا) دون تصريح من مفتش الصحة.

وبعمل التحريات تبين أن الأب المتهم ارتكب الجريمة بمساعدة شقيقه، حيث قاما بتعذيب الطفلة بالضرب بخرطوم وصعقها بالكهرباء حتى فقدت حياتها وقام بدفنها دون تصريح.

وأوضحت التحريات أن الضحية كانت تتعرض لسوء معاملة من والدها، ما دفعها إلى الهروب المتكرر من المنزل، قبل أن يكتشف الأب فقدانها لعذريتها نتيجة علاقات غير شرعية خلال فترة غيابها، ليقرر معاقبتها بطريقة وحشية بالصعق حتي الموت.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط الأب وعم الطفلة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وقال الأب إنه قام بضرب ابنته فور عودتها إلى المنزل بعد غياب 15 يومًا، ثم أخضعها للكشف الطبي ليكتشف فقدانها لعذريتها، ما دفعه إلى تعذيبها بمساعدة شقيقه حتى فارقت الحياة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.