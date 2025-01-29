مها نصار: أخوض تجربة الكوميديا لأول مرة في عمل درامي جديد

كشفت الفنانة مها نصار عن خوضها تجربة الكوميديا لأول مرة في عمل درامي جديد سوف يتم عرضه خارج السباق الرمضاني، والمسلسل من إنتاج تامر مرسي، متمنية أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

وأشارت مها نصار في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أنها تشارك في موسم رمضان 2025، بمسلسل "ضل حيطة" مع ياسمين صبري، ودورها في المسلسل جديد للغاية، حيث أنها تجسد شخصية صديقة ياسمين صبري في المسلسل، وتحدث العديد من التقلبات خلال أحداث المسلسل، والمسلسل مكتوب بشكل جيد للغاية وبه العديد من الأحداث المثيرة، والمسلسل من إنتاج مها سليم معربة عن سعادتها بالتعاون معها.

مسلسل "ضل حيطة" من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، مها نصار، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، وعدد كبير من ضيوف الشرف والشباب.