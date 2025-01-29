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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

20 فبراير.. حفل آمال ماهر بالصوت والضوء في الأهرامات

آمال ماهر
آمال ماهر
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تستعد النجمة آمال ماهر لإحياء حفل غنائي يوم 20 من فبراير المقبل بمنطقة الصوت والضوء في الأهرامات.

ومن المنتظر أن تقدم آمال خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور منها:"اتقي ربنا فيّا"، "أنا برضه الأصل"، "لو كان بخاطري"، و"سكة السلامة" وغيرها من الأغاني.

يشار إلى أن آمال ماهر أحيت مؤخرا حفل رأس السنة لعام 2025 في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة".
وحرصت آمال ماهر على تهنئة جمهورها خلال الحفل بالعام الجديد وقالت: "كل سنة وإنتو طيبين، وسنة سعيدة يا رب علينا وعلى وطننا العربي أجمع، وإن شاء الله اللي كان عنده حاجة عايز يحققها في 2024 ومعرفش يحققها في 2025".

انتحاري فبراير حفل امال ماهر بالصوت والضوء الأهرامات