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الخميس 30 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد يدك سالزبورج بثلاثية في الشوط الأول

مباراة أتلتيكو مدريد
مباراة أتلتيكو مدريد ضد سالزبورج
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أمطر فريق أتلتيكو مدريد الإسباني شباك مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي بثلاثية نظيفة، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب رد بول أرينا، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

هز أتلتيكو مدريد شباك سالزبورج مبكرًا، وذلك بهدف في الدقيقة الخامسة بواسطة جوليانو سيميوني، قبل أن يسجل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان هدفين في الدقيقتين 13 و45+1.

مباراة أتلتيكو مدريد ضد سالزبورج

يأمل أتلتيكو مدريد الفوز على سالزبورج؛ من أجل التأهل مباشرة إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك دون خوض مباراتي الملحق.

يحتل أتلتيكو مدريد المرتبة الخامسة في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، بينما يأتي سالزبورج في المركز الـ34 وفي رصيده 3 نقاط، مودعًا منافسات كأس ذات الأذنين.

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