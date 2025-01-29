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الخميس 30 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردني يعود إلى بلاده عقب زيارة عمل إلى بلجيكا

العاهل الأردني، الملك
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني
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عاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى بلاده، اليوم الأربعاء، بعد زيارة عمل إلى بلجيكا، رافقه فيها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني.

وكان الأردن وبلجيكا قد أكدا على دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في الإقليم.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في بروكسل، اليوم الأربعاء، الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني.

وتناول اللقاء، طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم، العلاقات التاريخية بين البلدين، وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات، فيما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع بالمنطقة. 
 

الملك عبد الله الثاني بلجيكا الأمير الحسين بن عبد الله