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الخميس 30 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميلان في مأزق بالشوط الأول أمام دينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا

مباراة ميلان ضد دينامو
مباراة ميلان ضد دينامو زغرب
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تأخر فريق ميلان الإيطالي أمام نظيره دينامو زغرب الكرواتي بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب ماكسيمير ستاديون، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم دينامو زغرب على العريق ميلان بهدف في الدقيقة 19، جاء عن طريق لاعبه مارتن باتورينا، لكن استمرت معاناة الروسونيري في الشوط الأول بحالة طرد في صفوفه.

مباراة ميلان ضد دينامو زغرب

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه يونس موسى لاعب خط وسط ميلان في الدقيقة 39، لحصوله على بطاقتين صفراوتين، ليصبح النادي الإيطالي في مأزق، حيث يكمل المباراة بـ10 لاعبين.

يسعى ميلان لخطف الثلاث نقاط خارج الديار من دينامو زغرب؛ من أجل التأهل مباشرة إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل ميلان المرتبة السادسة في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد دينامو زغرب في المركز الـ26 وفي رصيده 8 نقاط.

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