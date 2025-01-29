بوروسيا دورتموند يتقدم بثنائية على شاختار دونيتسك في الشوط الأول

أنهى بوروسيا دورتموند الألماني الشوط الأول من مباراته أمام شاختار دونيتسك الأوكراني متقدمًا بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي تُقام على ملعب سيغنال إيدونا بارك ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

فرض الفريق الألماني سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية، وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 17 عبر المهاجم سيرو جيراسي، الذي استغل تمريرة رائعة من كريم أديمي وسدد الكرة بقوة في الشباك، ليمنح فريقه التقدم المبكر.

واصل دورتموند الضغط الهجومي، وأثمرت مجهوداته عن هدف ثانٍ في الدقيقة 44، حيث عاد جيراسي لهز الشباك مجددًا، هذه المرة بعد تمريرة دقيقة من جوليان براندت، ليؤكد تفوق فريقه قبل نهاية الشوط الأول.

حاول شاختار العودة في المباراة ببعض المحاولات الهجومية، لكنه اصطدم بدفاع منظم من دورتموند، إضافة إلى تألق الحارس كوبيل الذي أبعد أكثر من كرة خطيرة.

مع انطلاق الشوط الثاني، سيحاول دورتموند تأمين انتصاره وتسجيل المزيد من الأهداف، بينما سيكون على شاختار البحث عن حلول هجومية سريعة لتقليص الفارق والعودة في النتيجة.