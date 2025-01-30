انطلاق الدورة الثانية من معرض أيادي مصر في دمياط

شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط انطلاق الدورة الثانية من معرض أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وبمتابعة من المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، حيث نظمت وحدة أياد مصر بديوان عام المحافظة برئاسة الأستاذة مروة نبيل، الدورة الثانية من معرض أيادى مصر فى الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ يناير بنادى العاملين بديوان عام المحافظة، بمدينة رأس البر، بمشاركة ٢٦ عارض من المجلس القومي للمرأة والمدينة الصديقة للنساء ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة والجمعيات الأهلية والسيدات ورواد الأعمال تحت سن ١٨ عام.

حيث تضمن المعرض الذي جاء بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر العديد من المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية وزينة شهر رمضان د وتعمل المحافظة على دعم تلك المعارض وفقًا لرؤية منصة أيادى مصر والتى تُعد منصة للتسويق الإلكتروني أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتحقيق الأهداف المتعلقة بتسويق المنتجات داخل وخارج المحافظة وتشجيع الحرف اليدوية وتعزيز مجالات ريادة الأعمال وتبادل الخبرات بين الصناع والمبدعين

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الأربعاء، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، واللواء علاء البراوى مساعد مدير أمن دمياط، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات ورؤساء القطاعات الخدمية.

واستهل " المحافظ " جلسة المجلس بالتأكيد على تنفيذ أعمال التنسيق الحضارى وفقًا للهوية البصرية التى تم تحديدها بالمحافظة، وتفعيل منظومة تتضمن تحديد بنود مالية خاصة بالوحدات المحلية لتوزيع المتحصلات عليها وعرض أبرز المؤشرات المتعلقة بها بالمجلس التنفيذى، وبخصوص ملف الاشغالات، أكد " الدكتور أيمن الشهابى " على الالتزام بقيم التصالح فى المضبوطات على أن يتم مضاعفة القيمة فى الحالة الثانية لنفس المضبوطات وعدم التصالح فى حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، ووجه تعليماته إلى الوحدات المحلية بحصر الأراضى للاستفادة منها فى تنفيذ مشروعات ذات نفع عام على أن يتم الدراسة بالتنسيق مع المديريات.