الاتحاد الأوروبي يستعد لحظر الألمنيوم الروسي.. وأسعاره ترتفع في لندن

أسعار الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن، مع استعداد الاتحاد الأوروبي لاقتراح حظر تدريجي على واردات المعدن من روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج - نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها - أن الخطة التي يجري تداولها بين الدول الأعضاء؛ ستسمح للمشترين الأوروبيين باستيراد 275 ألف طن متري من الألمنيوم الروسي؛ ضمن نظام حصص لمدة عام، قبل أن يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ.

وعلى الرغم من انخفاض صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تدريجيًا، إلا أن بعض الدول والمشترين عارضوا الحظر الكامل خشية عدم القدرة على تعويض بعض المنتجات الأساسية بسهولة.

واستورد الاتحاد الأوروبي، حوالي 320 ألف طن من الألمنيوم الخام من روسيا خلال أول 11 شهرًا من عام 2024، وهو ما يمثل 6% من إجمالي الواردات، فيما ارتفعت الصادرات الروسية إلى الصين بشكل ملحوظ.

وسجلت أسعار الألمنيوم في بورصة لندن ارتفاعًا بنسبة 2% لتصل إلى 2،624.50 دولارًا للطن، بينما ارتفع النحاس 0.6% إلى 9،039 دولارًا، وصعد الرصاص 1.7%.

وفي سياق متصل، يترقب تجار المعادن تداعيات القرارات الأمريكية، حيث أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرسوم الجمركية على الصين وكندا والمكسيك؛ ستبدأ في الأول من فبراير، وسط تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات أعلى بكثير.

