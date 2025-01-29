إحالة رجل أعمال متهم بالنصب على "أفشة" إلى الجنح

قررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة رجل أعمال، متهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع بقيمة 13 مليون جنيه، إلى محكمة الجنح، حيث تم تحديد جلسة 1 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وكان قسم شرطة التجمع الأول قد تلقى بلاغًا من لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، اتهم فيه رجل أعمال شهير وصاحب شركة تطوير عقاري بالاستيلاء على شيك مؤجل قام بتحريره لصالح المتهم بهدف استيراد سيارة، لكنه فوجئ بعدم تنفيذ الاتفاق ورفض رجل الأعمال إعادة الشيك، ما دفعه إلى تحرير محضر رسمي للحفاظ على حقوقه.

وعلى الفور، أجرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وتم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارها بإحالته للمحاكمة.