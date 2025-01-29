إنتر ميلان ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية على موناكو في دوري الأبطال

أنهى فريق إنتر ميلان الإيطالي الشوط الأول من مواجهته أمام موناكو الفرنسي متقدمًا بنتيجة 2-0، في المباراة التي تُقام على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

افتتح النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل مبكرًا في الدقيقة 16، بعد تمريرة رائعة من نيكولو باريلا، حيث استغل مارتينيز الكرة وسددها بدقة داخل الشباك ليمنح فريقه الأفضلية.

واصل مارتينيز تألقه بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 32، بعد هجمة منظمة قادها لاعبو إنتر، لينجح في تعزيز التقدم وفرض سيطرة فريقه على المباراة.

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة من جانب إنتر ميلان، الذي فرض إيقاعه على مجريات اللقاء، بينما اكتفى موناكو بمحاولات خجولة لم تشكل خطورة على مرمى الحارس يان سومر.

يدخل الفريقان الشوط الثاني بطموحات متباينة، حيث يسعى إنتر لتعزيز تقدمه وضمان النقاط الثلاث، فيما يحاول موناكو العودة في المباراة وتقليص الفارق.