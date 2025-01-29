ads
الخميس 30 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إنتر ميلان ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية على موناكو في دوري الأبطال

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أنهى فريق إنتر ميلان الإيطالي الشوط الأول من مواجهته أمام موناكو الفرنسي متقدمًا بنتيجة 2-0، في المباراة التي تُقام على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

افتتح النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل مبكرًا في الدقيقة 16، بعد تمريرة رائعة من نيكولو باريلا، حيث استغل مارتينيز الكرة وسددها بدقة داخل الشباك ليمنح فريقه الأفضلية.

واصل مارتينيز تألقه بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 32، بعد هجمة منظمة قادها لاعبو إنتر، لينجح في تعزيز التقدم وفرض سيطرة فريقه على المباراة.

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة من جانب إنتر ميلان، الذي فرض إيقاعه على مجريات اللقاء، بينما اكتفى موناكو بمحاولات خجولة لم تشكل خطورة على مرمى الحارس يان سومر.

يدخل الفريقان الشوط الثاني بطموحات متباينة، حيث يسعى إنتر لتعزيز تقدمه وضمان النقاط الثلاث، فيما يحاول موناكو العودة في المباراة وتقليص الفارق.

إنتر ميلان الإيطالي ابطال اوروبا الهدف الثاني مارتينيز موناكو الفرنسي الجولة الأخيرة الشوط الاول