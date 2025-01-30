وكيل الطب العلاجي بالدقهلية يوجه بتفعيل الانتظار الرقمي بالعيادات الخارجية بـ«نبروه»

ترأس الدكتور أحمد البيلي وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب العلاجي فريقًا موسعًا من جميع الإدارات الفنية بالطب العلاجي؛ لمتابعة سير العمل، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى نبروه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية بتكثيف المرور الإشرافي، والذي يهدف إلى ضبط المنظومة الصحية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض.

استهل وكيل المديرية للطب العلاجي جولته بالمرور على جميع أقسام المستشفى بداية من الاستقبال، والطوارئ، والعناية المركزة، والكلى والأقسام الداخلية، والحضانات؛علاوة على قسم الأشعة للوقوف على صلاحية الأجهزة، وتوافر الأدوية، والمستلزمات الطبية.

وتابع الزيارة بالاطلاع على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ومدى دقة تنفيذ البروتوكولات العلاجية المدونة بالتذاكر.

ووجه «البيلي» بتفعيل نظام الانتظار الرقمى بالعيادات الخارجية وصيدلية النفقة وفتح شباك إضافي لصرف علاج نفقة الدولة لتخفيف الزحام على أن يتم التنفيذ الفوري خلال ثلاثة أيام بحد أقصى.

كما شدد على تنشيط العيادات المسائية وتوفير كامل خدمات قسم الأشعة الاقتصادي في الفترات المسائية بالتزامن مع العيادات علاوة على تكليف قسم الصيدلة برقع بيان بكافة النواقص من الأدوية لسرعة توفيرها.

وخلال الزيارة حرص وكيل المديرية أثناء استماعه للمرضى على التوجيه بسرعة إنهاء إجراءات قرار نفقة دولة لإحدى مريضات الفشل الكلوي المحجوزة بالعناية.