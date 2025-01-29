دوري أبطال أوروبا.. يوفنتوس يتأخر أمام بنفيكا في الشوط الأول

تأخر فريق يوفنتوس الإيطالي في نتيجة الشوط الأول من مباراته ضد بنفيكا البرتغالي بهدف دون مقابل، خلال اللقاء الذي يجمع بينهما حاليًا على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتأخر يوفنتوس على ملعبه أمام بنفيكا بهدف، أحرزه فانجيليس بافليديس في الدقيقة 16، ولم يستطع فريق السيدة العجوز تعديل النتيجة، حتى انتهى الشوط الأول بنتيجة 1-0.

ترتيب يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

يحتل يوفنتوس المركز السابع عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بنفيكا في المركز الـ21 وفي رصيده 10 نقاط.

بدأ يوفنتوس مباراته ضد بنفيكا، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

خط الدفاع: تيموثي وياه - فيديريكو جاتي - بيير كالولو - وستون مكيني

خط الوسط: دوجلاس لويز - كيفرين تورام - كينان يلدز

وفي الهجوم: فرانشيسكو كونسيساو - دوشان فلاهوفيتش - صامويل مبانجولا.