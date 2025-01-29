مولر يتقدم لـ بايرن ميونخ على سلوفان براتيسلافا بدوري أبطال أوروبا

أنهى فريق بايرن ميونخ الألماني الشوط الأول متقدمًا على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 1-0، في المباراة التي تُقام على ملعب أليانز أرينا ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

بدأ اللقاء بقوة من جانب بايرن ميونخ، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة 8 عبر القائد توماس مولر، بعد تمريرة رائعة من جوشوا كيميتش، حيث أودع مولر الكرة في الشباك بطريقة مميزة.

حاول سلوفان براتيسلافا تهديد مرمى بايرن عبر الهجمات المرتدة، وكان أخطرها عن طريق سيزار بلاكمان، الذي اقترب من تعديل النتيجة بتسديدة قوية في الدقيقة 32، لكن الحارس مانويل نوير تصدى لها ببراعة.

سيطر بايرن على مجريات اللعب خلال الشوط الأول، مع محاولات لتعزيز التقدم، لكنه لم يتمكن من إضافة أهداف أخرى، لينتهي الشوط بتفوقه بهدف نظيف.

يدخل الفريقان الشوط الثاني وسط طموحات مختلفة، حيث يسعى بايرن لتأمين الفوز وتعزيز النتيجة، بينما يحاول سلوفان تعديل النتيجة للحفاظ على فرصه في المباراة.