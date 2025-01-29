رودريجو يضع ريال مدريد في المقدمة على بريست بالشوط الأول

تقدم فريق ريال مدريد الإسباني على نظيره بريست الفرنسي بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب فرانسيس جنيه بلي، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تفوق ريال مدريد على مضيفه بريست، حيث استحوذ على الكرة، وسيطر على مجريات اللعب، وكانت له أكثر من فرصة تهديفية على مرمى الفريق الفرنسي.

مباراة ريال مدريد ضد بريست

نجح البرازيلي رودريجو جوس في وضع ريال مدريد في المقدمة على بريست، بهدف سجله في الدقيقة 27، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى.

يسعى ريال مدريد لحصد الثلاث نقاط من بريست، لكي يخطف بطاقة التأهل لمباريات الملحق المؤهلة إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل ريال مدريد المركز السادس عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بريست في المركز الثالث عشر وفي رصيده 13 نقطة.