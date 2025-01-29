نائب محافظ الجيزة تناقش خطة تنظيم القوافل العلاجية مع مؤسسة حياة كريمة

عقدت الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لقاءا موسعا بحضور الدكتورة غادة عبد الباري نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور احمد شعيب منسق عام مؤسسة حياة كريمة في الجيزة والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة لعرض الخريطة الصحية داخل محافظة الجيزة، وتنسيق الجهود والوقوف علي كافة الاحتياجات التنسيقية واللوجستية المتعلقة بتقديم الخدمة الطبية وكيفية التغلب علي نقص بعض التخصصات الطبية في بعض الأماكن والقري النائية. كذلك تم مناقشة خطة القوافل الطبية وكيفية التنسيق بين كافة الجهات لاقامة تلك القوافل بقري وأحياء المحافظة، وذلك لتحقيق اقصي استفادة للمواطنين.

وجاء ذلك في اطار تكليفات محافظ الجيزة لتوحيد جهود كافة الجهات المعنية لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين وإعادة رسم الخريطة الصحية لتغطية كافة انحاء المحافظة والقرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

وأشارت نائب المحافظ إلي أهمية اللقاء في تحقيق الهدف الرئيسي من القوافل العلاجية وهي توفير خدمات الرعاية الصحية لتشمل كافة القطاعات وعدم تداخل تقديم تلك الخدمات بين المؤسسات والجهات المعنية المختلفة. حيث سيتم وضع خريطة عمل لتوزيع القوافل العلاجية، مؤكدة علي التعاون مع مؤسسة حياه كريمة للمرور علي دور الرعاية ودور المسنين وكبار السن لتقديم خدمات الرعاية الصحية للنزلاء وتقديم الدعم النفسي والمعنوي بجانب الدعم الطبي، وكذلك تقديم الخدمات الطبية والنفسية للنشئ وطلاب المدارس.

والجدير بالذكر ان مؤسسة حياة كريمة قامت خلال عام ٢٠٢٤ بتنظيم ٥٢ قافلة طبية بالتعاون مع جامعة القاهرة ما بين قوافل طبية متخصصة وقوافل طبية شاملة استفاد منها ٥٥ الف مواطن من كافة مراكز وأحياء المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمر عزام وكيل كلية طب القصر العيني والاستاذة الدكتورة شيرين عادل وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومحمد طه حسين مدير عام المشروعات البيئية بجامعة القاهرة.