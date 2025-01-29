باير ليفركوزن يتقدم على سبارتا براج في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

أنهى فريق باير ليفركوزن الألماني الشوط الأول متقدمًا على سبارتا براج التشيكي بهدف نظيف، في المباراة التي تُقام على ملعب باي أرينا ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة من جانب باير ليفركوزن، حيث تمكن الفريق من فرض إيقاعه وخلق العديد من الفرص الخطيرة.

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 32 عن طريق النجم فلوريان فيرتز، الذي استغل تمريرة حاسمة من جيريمي فريمبونج ليسدد كرة قوية سكنت الشباك.

حاول سبارتا براج العودة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عبر بعض المحاولات الهجومية، لكن دفاع ليفركوزن كان حاضرًا بقوة ليمنع الفريق التشيكي من إدراك التعادل.

يدخل ليفركوزن الشوط الثاني بأفضلية التقدم، في حين سيبحث سبارتا براج عن تعديل النتيجة سريعًا للحفاظ على آماله في المباراة.