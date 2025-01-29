التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين برشلونة وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة الإسباني وأتالانتا الإيطالي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يقام على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

شهد الشوط الأول سيطرة نسبية من جانب برشلونة، حيث حاول الفريق الإسباني فرض أسلوبه عبر استحواذه على الكرة وبناء الهجمات من العمق والأطراف، في حين اعتمد أتالانتا على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة.

أضاع برشلونة أكثر من فرصة للتسجيل، أبرزها تسديدة قوية من رافينيا تصدى لها حارس أتالانتا كارنيزيكي ببراعة.

في المقابل، كاد أتالانتا أن يفاجئ برشلونة بهدف من تسديدة بعيدة المدى عبر دي رون، لكن الكرة مرت بجوار القائم.

مع نهاية الشوط الأول، لا يزال كل شيء ممكنًا في الشوط الثاني، حيث سيحاول برشلونة استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، بينما يسعى أتالانتا للبحث عن نقطة التأهل أو خطف هدف يضمن له التفوق.