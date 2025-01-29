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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. أرسنال يقلب الطاولة على جيرونا في الشوط الأول

مباراة أرسنال ضد
مباراة أرسنال ضد جيرونا
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قلب فريق أرسنال الإنجليزي الطاولة على مضيفه جيرونا الإسباني، وتقدم عليه بهدفين مقابل هدف، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب مونتيليفي، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تأخر أرسنال أمام جيرونا بهدف في الدقيقة 28، سجله أرناوت دانجوما ليضع الفريق الإسباني في المقدمة.

مباراة جيرونا ضد أرسنال 

ولم يستسلم أرسنال، ورد بهدف التعادل في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، نفذها بنجاح الإيطالي جورجينيو.

وتقدم إيثان نوانيري لصالح أرسنال بالهدف الثاني في الدقيقة 42، ليقلب الفريق اللندني الطاولة على نظيره الكتالوني بنتيجة 2-1.

يأمل أرسنال الفوز على جيرونا لحجز مقعد مباشر في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وعدم خوض مباراتي الملحق.

يحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 16 نقطة، بينما يأتي جيرونا في المركز الـ31 وفي رصيده 3 نقاط فقط، ليودع بها منافسات كأس ذات الأذنين.

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