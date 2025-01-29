الشعب الجمهوري يفتتح معرضا للآثاث الدمياطي بمشاركة 140 عارضا

افتتح حزب الشعب الجمهوري، معرضًا للأثاث الدمياطي، في أرض المعارض بمدينة نصر بمشاركة 140 عارضا من أبناء محافظة دمياط، وذلك تحت رعاية أمانة محافظة دمياط برئاسة محمد سامي سليمان، وبالتعاون مع نقابة صناع الأثاث بدمياط برئاسة محمد مسلم، وبحضور النائب محمد صلاح أبو هميله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري والأمين العام للحزب ونائب رئيس جهاز تنمية المشروعات.

وأوضح محمد سامي سليمان، أمين حزب الشعب الجمهوري في محافظة دمياط، في بيان له أن معرض الأثاث الدمياطي فرصة جيدة لعرض أعمال صناع الآثاث من دمياط، أمام جمع كبير من زوار المعرض الذي يحضروا من مختلف المحافظات، فضلا عن المحافظة على هوية المحافظة المعروفة بهذه الصناعة.

وقال محمد سامي سليمان، إن معارض الأثاث التي تم افتتاحها الأشهر الماضية حققت نسبة مبيعات مرتفعة، الأمر الذي كان حافزًا قويًا للصناع المشاركين بالمعرض، مشيرًا إلى أن عدد العارضين بهذا المعرض 140 عارض من أبناء محافظة دمياط.

وحضر المعرض عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلسي النواب الشيوخ، وعدد من الأمناء والأمناء المساعدين بالمحافظات، فضلًا عن أعضاء هيئة مكتب الحزب بالإضافة إلى أعضاء الأمانة المركزية بالحزب، وذلك في إطار جهود الحزب لدعم صناعة الأثاث التي تشتهر بها محافظة دمياط، وفتح أسواق جديدة لتسويق الأثاث الدمياطي.