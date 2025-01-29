آيندهوفن يتقدم على ليفربول بثلاثية مقابل هدفين في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من المواجهة بين آيندهوفن الهولندي وليفربول الإنجليزي بفوز الفريق الهولندي 3-2 في اللقاء الذي يقام على ملعب فيليبس ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

شهدت الدقائق الأولى من المباراة تبادل السيطرة بين الفريقين دون فرص خطيرة قبل أن يتمكن كودي جاكبو من افتتاح التسجيل لصالح ليفربول في الدقيقة الثامنة والعشرين مستغلًا تمريرة متقنة ليسكن الكرة في شباك فريقه السابق

لم يتأخر آيندهوفن في الرد حيث تمكن جون باكايوكو من تعديل النتيجة في الدقيقة الخامسة والثلاثين بعد تسديدة رائعة لم يتمكن الحارس كيليهر من التصدي لها

وفى الدقيقة 40 تقدم مره اخرى ليفربول بأقدام هارفي اليوت وسرعان ما عادل الفريق الهولندى النتيجة فى الدقيقة 45 عن طريق اسماعيل صيباري وجاء الهدف الثالث عن طريق بيبي مهاجم الفريق الهولندي

مع انطلاق الشوط الثاني سيحاول ليفربول الضغط بقوة لاستعادة التقدم بينما سيبحث آيندهوفن عن استغلال الهجمات المرتدة لخطف الفوز في مواجهة تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات