دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يكتسح شتوتجارت بالشوط الأول

تقدم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه شتوتجارت الألماني بثلاثية نظيفة، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب إم إتش بي أرينا، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

دخل باريس سان جيرمان بقوة منذ بداية مباراته ضد شتوتجارت، حيث هز شباك أصحاب الأرض مبكرًا عن طريق برادلي باركولا في الدقيقة السادسة.

مباراة شتوتجارت ضد باريس سان جيرمان

وأضاف عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 17، قبل أن يعود مجددًا ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 35.

يتطلع باريس سان جيرمان للانتصار على شتوتجارت؛ لكي يضمن التأهل إلى دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل باريس سان جيرمان المركز الـ22 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يأتي شتوتجارت في المركز الـ24 وفي رصيده 10 نقاط أيضًا.