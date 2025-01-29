دوري أبطال أوروبا.. كلوب بروج يباغت مانشستر سيتي في الشوط الأول

باغت فريق كلوب بروج البلجيكي مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف للا شيء في الشوط الأول من المباراة، المقامة بينهما حاليًا على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

استحوذ مانشستر سيتي بشكل كبير على الكرة، وضغط على مرمى كلوب بروج، لكن محاولاته التهديفية باءت بالفشل.

مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج

ولكن لدغ كلوب بروج رفاق النجم المصري عمر مرموش بهدف في الدقيقة 45+1، وذلك عن طريق رافائيل أونيديكا.

شهد تشكيل مانشستر سيتي الأساسي أمام كلوب بروج غياب عمر مرموش عن صفوف السيتي؛ لعدم أحقية اللعب في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب أنه لعب مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت الألماني في بطولة الدوري الأوروبي.

انضم عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف.

بلغت صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي 80 مليون يورو، 75 منها كقيمة أساسية و5 ملايين كحوافز ومتغيرات إضافية، وذلك بحسب تقارير صحفية.

يحتل مانشستر سيتي المركز الـ25 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، بينما يأتي كلوب بروج في المركز الـ20 وفي رصيده 11 نقطة.