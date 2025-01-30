وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية تفتتح معرض «الفنون التشكيلية» بميت غمر

افتتحت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، المعرض الختامي لمنتجات ورش عمل برنامج الفنون التشكيلية لفريق الفن التشكيلي بمركز التنمية الشبابية بميت غمر، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال" إدارة المركزية لتنمية النشء "الإدارة العامة للبرامج والأنشطة" بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور اللواء أنور عثمان رئيس مجلس مدينة ميت غمر، وميرفت عاذر عضو مجلس النواب، وأحمد هشام مدير عام إدارة شباب ميت غمر، وعمرو العايدي رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية، ومصطفى ياسين المدير التنفيذي بمركز التنمية الشبابية، ولفيف من قيادات إدارة شباب ميت غمر، والقيادات التنفيذية والشعبية بمدينة ميت غمر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

بدأت فعاليات الاحتفال بتقديم من نوال عادل، ثم آيات القرآن الكريم ومحمد عبد الهادى، وفقرة الابتهالات ويوسف محمد السيد، ثم فقرات فنية واستعراضية للتنورة، بمشاركة جميع الشعب التجريبية التخصصية التابعة لإدارة تنمية النشء، والكائنة بإدارة شباب ميت غمر، ومنها الشعب الفنية والشعب الكشفية وشعب العروض الرياضية، حيث تسابق نشء ميت غمر في عرض مواهبهم الفنية أمام الحضور بشكل رائع وابدعت شعبة العروض الرياضية في تقديم عروضها والشعب الكشفية كانت في إستقبال الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة.

وفى كلمة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة رحبت فيها بالسادة الحضور، وأوضحت رغبة الوزارة في زيادة الدعم المالي لتشجيع الأنشطة الفنية بالمركز، وتحويل المركز لتنمية شبابية دي سياسة جديدة للتطوير، كما أعلنت الدكتورة منى عثمان عن رغبتها في تطوير مركز التنمية الشبابية بميت غمر، وتطوير قاعاته لتليق بالمعارض والحفلات التى تنفذ به، كما وعدت بإنشاء معارض بنادي جزيرة الورد، والحوار لعرض منتجات الفن التشكيلي لمراكز الشباب.

كما أشادت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بالمعروضات من الفنون التشكيلية بالمعرض المتنوعة، واستمعت إلى شرح مفصل عن المنتجات الموجودة، وطرق التصنيع والجودة العالية خاصة أن هذه المنتجات صناعة يدوية الصنع، واشادت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بما شاهدته خلال افتتاحها المعرض، إيمانًا من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالنشء وتقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم من خلال عرض وتسويق منتجاتهم.

ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات النشء في التذوق الفني والإبداعي في مجالات الفن التشكيلي للمرحلة السنية من 8 - 17 سنة، والجدير بالذكر أن فعاليات برنامج الفنون التشكيلية بمركز التنمية الشبابية بميت غمر لشعبة الفن التشكيلي قد استمرت في الفترة من 15 سبتمبر 2024 حتى 30 يناير 2025 بورش عمل تعليمه للاشغال الفنية في مجالات الخزف والخيش والجلود للنشء المشاركين في برنامج "الفنون التشكيلية" من فريق الفن التشكيلي بميت غمر.

كما جرى تنفيذ ورش العمل للفنون التشكيلية بقيادة منى زاهر مدربة فريق الفن التشكيلي بميت غمر، وتحت إشراف ومتابعة نها البدوي، والدكتورة غادة حمدي مشرفي البرنامج بالمديرية، وإيمان حامد إداري فريق الفن التشكيلي، ورئيس قسم تنمية النشء بإدارة شباب ميت غمر.

يعد البرنامج تفعيلا لأهداف التنمية المستدامة وغرس المهارات الفنية المتنوعة بتقنيات جديدة لتشجيع النشء على أهمية وتنمية الحس الفني والتذوق الجمالي، ويتم تنفيذ البرنامج بمراكز الشباب من خلال إقامة ورش عمل في مجالات الجلود والخيامية بهدف زيادة الوعي الفني لدى النشء.

يأتي افتتاح معرض الفنون التشكيلية بمركز التنمية الشبابية بميت غمر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وطارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وهالة عثمان مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، وهاني الرفاعي مدير إدارة المسابقات بالإدارة المركزية لتنمية النشء، وإشراف محمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، وأحمد هشام مدير عام إدارة شباب ميت غمر.