ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي بكفر شكر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي، مكون من 5 أشخاص تخصصوا في سرقة المواشي بقرية أسنيت بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، بقيام 5 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما لسرقة المواشي بقرية أسنيت بدائرة المركز.

كشفت التحريات بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر أن وراء ارتكاب وقائع سرقة المواشي بقرية أسنيت بدائرة المركز تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص وهم: "ياسر. ب. ع"، 41 سنة، عاطل، مقيم قرية شبلنجة، و"سامح. م. ع"، وشهرته أسامة بريص، 36 سنة، عاطل، مقيم قرية جمجرة، و"فهد. ع. م"، 35 سنة، عاطل، مقيم بقرية جمجرة القديمة، و"حسن. ع. م"، وشهرته حسن تعلب، 38 سنة، عاطل، مقيم عزبة سلامة مركز بنها، و"محمود. ع. م"، 44 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة الحرس الوطني.

عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة من ضبط المتهمين وبحوزتهما بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات وفرد محلي الصنع وطلقة خرطوش، ومبلغ مالي 150 ألف جنيه وهواتف محمولة و2 تروسيكل بدون لوحات معدنية.

جرى تحرير محضر حمل رقم 632 جنح مركز كفر شكر وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في المواعيد.