أمانة المتابعة بـ"مستقبل وطن" تعقد أولى اجتماعاتها مع أمنائها في المحافظات

عقدت أمانة المتابعة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد الجندي، الاجتماع الأول مع أمناء المتابعة في المحافظات، بحضور هيئة مكتب أمانة المتابعة المركزية، وذلك لمناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، واستعراض مهام الأمانة وآليات المتابعة الحزبية.

بدأ الاجتماع بعرض فيديو توضيحي حول اختصاصات ومحاور عمل أمانة المتابعة، والتي تشمل: قياس الرأي العام، إعداد الدراسات بالمحافظات، متابعة انتشار الحزب، قياس فاعليته وتأثيره، حصر القيادات، متابعة الفعاليات، تحليل الأخبار والمعلومات، وإدارة الأزمات.

كما تم خلال الاجتماع مراجعة تشكيلات أمانة المتابعة بالمحافظات، واستعراض نماذج العمل، والنظام الإلكتروني للمتابعة، بالإضافة إلى مناقشة آليات العمل ورؤى الأعضاء ومقترحاتهم.

وأكد النائب أحمد الجندي، أمين المتابعة المركزية، مراعاة توثيق كافة الاجتماعات والأنشطة، ومتابعة نشر الفعاليات عبر صفحات أمناء المتابعة على منصات التواصل الاجتماعي، مع إعادة نشر بيانات الحزب والقرارات المنشورة على الصفحة الرسمية للحزب على فيس بوك.

وشهد الاجتماع نقاشا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة وعدد من القضايا المرتبطة بعمل الأمانة، بالإضافة إلى آليات تعزيز التواصل بين الأمانة المركزية والمحافظات.