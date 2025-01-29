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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أبو مازن يعرب عن تقديره للرئيس السيسي على مواقف بلاده الرافضة لتهجير الفلسطينيين

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني
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أعرب الرئيس الفلسطيني عن بالغ تقديره للرئيس السيسي على مواقف بلاده الثابتة والرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأضاف الرئيس الفلسطيني: "مواقف مصر تتوافق مع القانون الدولي، وشعبنا متمسك بالبقاء على أرضه والصمود فيها ومكافحة أي محاولة لاقتلاعه منها إلى أي بلد آخر".

وتابع أبو مازن: "نثمن دعم مصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله، و الأولوية الآن لتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتوفير المساعدات لأهله".
وواصل: "ثمة أولوية لاستلام السلطة إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدا لتولي الدولة مهامها في قطاع غزة".

الرئيس الفلسطيني السيسي