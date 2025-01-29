صحة المنوفية : انتهاء الدورة التدريبية لتعزيز الكفاءة في مجالات الصحة

اختتمت الإدارة العامة للمبادرات الصحية بمديرية الصحة بالمنوفية، دورة تدريبية لفرق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنوفية، وذلك في إطار رفع كفاءة الفرق العاملة في المبادرات الصحية المختلفة، حيث تم تدريب الفرق المتخصصة في ثلاث مبادرات رئيسية: "مبادرة فحص المقبلين على الزواج"، "مبادرة صحة الأم والجنين"، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي".

وقد تم تنظيم الدورة التدريبية تحت إشراف منسق عام المبادرات الرئاسية بالمنوفية، الدكتورة سوزي قنديل، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمبادرات الصحية بالوزارة الهدف من هذه الدورة هو تعزيز مهارات وكفاءات فرق العمل لضمان تقديم خدمات صحية متميزة وتحقيق أهداف المبادرات الصحية الرئاسية في المحافظة.

تأتي هذه الدورة ضمن جهود مستمرة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز الوقاية من الأمراض وتحقيق الصحة الشاملة.