الثقافة تختتم احتفالات عيد الشرطة بالعريش.. صور

شهد مسرح قصر ثقافة العريش، حفلا فنيا، في ختام احتفالات فرع ثقافة شمال سيناء بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة المصرية، المقدمة في سياق أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرنامج وزارة الثقافة.

أحيا الحفل الفرقة القومية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو د. محمد عبد اللاه، واستهلته بباقة من الأغاني الوطنية منها مصر يا أم الدنيا، يا عيد الدار، وعربية يا أرض فلسطين.

وتواصلت فعاليات الحفل بمجموعة من الأغاني التراثية التي اطربت الجمهور، بحضور أشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء، معتز عبد الخالق، مدير الفرق الفنية بالإدارة العامة للموسيقى، د. محمد السيد حنفي، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة وعدد من المشايخ والأهالي.

أقيم الحفل بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، ومن خلال فرع ثقافة شمال سيناء، ضمن برنامج مكثف أعدته هيئة قصور الثقافة في شهر يناير الحالي احتفالا بعيد الشرطة المصرية، وشهد تنفيذ مجموعة من اللقاءات التثقيفية، الورش والعروض الفنية، وغيرها من الفعاليات التي لاقت حضورا جماهيريا كبيرا بالقاهرة والمحافظات.