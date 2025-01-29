ads
الخميس 30 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثقافة تختتم احتفالات عيد الشرطة بالعريش.. صور

صور الثقافة تختتم
صور الثقافة تختتم احتفالات عيد الشرطة بالعريش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد مسرح قصر ثقافة العريش، حفلا فنيا، في ختام احتفالات فرع ثقافة شمال سيناء بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة المصرية، المقدمة في سياق أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرنامج وزارة الثقافة.

أحيا الحفل الفرقة القومية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو د. محمد عبد اللاه، واستهلته بباقة من الأغاني الوطنية منها مصر يا أم الدنيا، يا عيد الدار، وعربية يا أرض فلسطين.

وتواصلت فعاليات الحفل بمجموعة من الأغاني التراثية التي اطربت الجمهور، بحضور أشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء، معتز عبد الخالق، مدير الفرق الفنية بالإدارة العامة للموسيقى، د. محمد السيد حنفي، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة وعدد من المشايخ والأهالي.

أقيم الحفل بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، ومن خلال فرع ثقافة شمال سيناء، ضمن برنامج مكثف أعدته هيئة قصور الثقافة في شهر يناير الحالي احتفالا بعيد الشرطة المصرية، وشهد تنفيذ مجموعة من اللقاءات التثقيفية، الورش والعروض الفنية، وغيرها من الفعاليات التي لاقت حضورا جماهيريا كبيرا بالقاهرة والمحافظات.

أرض فلسطين احتفالات عيد الشرطة الهيئة العامة لقصور الثقافة الشرطة المصرية ثقافة شمال سيناء