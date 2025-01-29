محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة مساعدات تركية بميناء العريش

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم، سفينة مساعدات تركية، بميناء العريش البحري، في حضور السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن.

وقال المحافظ ، إن السفينة محملة بمساعدات متنوعة لأهالي القطاع.

وثمن المحافظ الجهود التي تبذلها تركيا في توفير مساعدات لأبناء قطاع غزة ، حيث وصلت هذه المساعدات إلي شمال سيناء بحرا وجوا.

كما استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، وفد من الخبراء الأجانب المعنيين بدخول المساعدات، خلال وصولهم الي محافظة شمال سيناء عن طريق مطار العريش الدولي.

ورحب المحافظ بالوفد علي أرض محافظة شمال سيناء، مُستعرضًا أسلوب تنظيم المساعدات والاستعدادات الخاصه بذلك.

و أشاد الوفد، بالدور المصري علي مختلف المستويات ، خاصه دورها في إنهاء ازمة غزة والعمل مع مختلف الشركاء لعودة الاستقرار الي المنطقة.

ورافق المحافظ الوفد خلال تفقد معبر رفح البري ومتابعة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.