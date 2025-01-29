محافظ كفرالشيخ يؤدي واجب العزاء في والد نيافة الأنبا ماركوس

أدّى، اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء في والد نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري ودير القديسة دميانة، وذلك خلال مراسم العزاء التي أقيمت في كاتدرائية مارمينا والبابا كيرلس بحي غرب كفرالشيخ، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلى بيت العائلة المصرية، وعدد من الأباء الكهنة والأباء رعاة الكنائس، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وقدم محافظ كفرالشيخ أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد، مع خالص الدعاء بأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا على الروابط القوية التي تجمع أبناء الوطن في مختلف المناسبات، والتي تعكس روح المحبة والتآخي التي يتميز بها المجتمع المصري.

وفي ختام العزاء، جدد محافظ كفرالشيخ، تعازيه لنيافة الأنبا ماركوس، معربًا عن خالص مواساته للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واكد حرصه على مشاركة جميع أطياف المجتمع في مناسباتهم المختلفة، بما يعكس وحدة النسيج الوطني الذي يجمع الشعب المصري العظيم، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي .