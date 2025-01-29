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الأربعاء 29 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستشفى السادات تنقذ مصابًا في حادث تصادم بكفر داود

الدكتور أسامة عبد
الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية
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نجح الفريق الطبي بمستشفى السادات المركزي بمحافظة المنوفية، في إنقاذ مصاب بحادث سير على طريق كفر داود.

استقبلت المستشفى رجلًا يبلغ من العمر 41 عامًا، تعرض لحادث تصادم بين "توكتوك" وعربة نقل، ما أسفر عن إصابته بكسر مفتوح في الساق اليسرى، وكسر مفتوح في القدم، مع تهتك في الأنسجة، تم نقله عبر الإسعاف إلى المستشفى، حيث خضع على الفور لعملية جراحية دقيقة.

قام الفريق الطبي بتثبيت كسر الساق باستخدام مسمار نخاعي تشابكي، وتثبيت كسر القدم بواسطة أسلاك معدنية، إضافة إلى إعادة ترميم الأنسجة المتهتكة وتوصيل الأوتار المتضررة.

وأكد الدكتور محمد الشيخ، مدير مستشفى السادات المركزي، أن المصاب تعافى بشكل ملحوظ بعد الجراحة، وتم السماح له بالخروج من المستشفى.

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