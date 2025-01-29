مصرع شخص في حادث سير بالفيوم

لقى شخص مصرعه، فى حادث سير بطريق قرية اباظه بمركز يوسف الصديق، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قد تلقت بلاغ من مأمور مركز شرطة مركز يوسف الصديق، يفيد بورود إخطار من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث سير بدائرة المركز، لشخص كان يعبر الطريق .

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين مصرع شخص مجهول الهويه نتيجة عبوره الطريق صدمته سيارة نتيجة السرعة الزائدة، ولم يتم تحديد هوية السيارة وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه لدفنه في مقابر أسرته .