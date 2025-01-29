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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية

أحمد الشرع
أحمد الشرع
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أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، تعيين أحمد الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية، وحل الجيش وإعادة بنائه على أسس وطنية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكر المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أنه جرى إلغاء العمل بدستور 2012 وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، مشيرًا  إلى أنّ حل مجلس الشعب في النظام السابق واللجان المنبثقة عنه.


وأكد، أنه جرى حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق بفروعها وتسمياتها المختلفة، مشيرًا، إلى أنه جرى  حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان.

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