نصر عبده: عدد الصحفيين الشهداء في غزة ضعف المستهدفين سنويًا على مستوى العالم

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نصر عبده، أن هناك عدد كبير من الصحفيين استشهدوا في قطاع غزة خلال تغطية حرب الإبادة منذ أكتوبر 2023، لافتًا إلى أن الاحتلال كان يستهدف كل ما هو موجود في قطاع غزة بصورة غير مسبوقة في أي مكان في العالم.، وأن عدد الصحفيين الشهداء في غزة ضعف عدد الصحفيين الذين تم استهدافهم سنويا على مستوى العالم.

وأضاف "عبده"، خلال حواره ببرنامج "حوار اليوم"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، أن المظاهرات والتعبئة الشعبية ضد ما يحدث في قطاع غزة سلاح مهم للغاية، وساهمت في التأثير على الموقف الرسمي لبعض الدول تجاه أحداث السابع من أكتوبر، نتيجة الضغوط الشعبية في هذه البلاد.

ولفت إلى أن البعض يعتقد بأن حركة حماس أو حزب الله قد تنتهي، وهذا الأمر ليس صحيحًا، بدليل المشاهد التي ظهرت في الإعلام خلال تسليم الأسرى، حيث ظهر عناصر المقاومة بكامل أسلحتهم وسياراتهم في مشهد جعل الجميع يتساءل ماذا كانت تفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

