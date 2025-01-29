إلغاء حفل تقديم عمر مرموش لجماهير مانشستر سيتي بسبب حريق مفاجئ.. صور

تسبب اندلاع حريق مفاجئ في محيط ملعب الاتحاد، معقل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، في إلغاء حفل تقديم النجم المصري عمر مرموش لجماهير النادي ووسائل الإعلام، لاعبًا جديدًا ضمن كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

يتزامن الحريق بمحيط ملعب مانشستر سيتي، قبل انطلاق مباراته أمام كلوب بروج البلجيكي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

انضم مرموش إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف.

بلغت صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي 80 مليون يورو، 75 منها كقيمة أساسية و5 ملايين كحوافز ومتغيرات إضافية، وذلك بحسب تقارير صحفية.

وبحسب شبكة «مانشستر إيفيننج نيوز»، اندلع الحريق بالقرب من منفذ لبيع الأطعمة، وسط حشود ضخمة من المشجعين الذين تجمعوا لحضور مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج.

وسارعت فرق الإطفاء والطوارئ إلى مكان الحريق للسيطرة على الوضع، مع إخلاء المنطقة المحيطة بموقع الحريق.

حفل تقديم عمر مرموش

ونتيجة لهذا الحادث، ألغى نادي مانشستر سيتي حفل تقديم اللاعبين الجدد الذين انضموا حديثًا لصفوفه على رأسهم عمر مرموش، رفقة الأوزبكي عبد القادر خوسانوف وفيتور ريس، والذي كان من المقرر إقامته في واجهة ملعب الاتحاد.

وأصدر نادي مانشستر سيتي بيانًا رسميًا، أكد فيه اندلاع الحريق في أحد أكشاك البضائع الخارجية بالقرب من مدخل مدرج كولن بيل الغربي، وأشار البيان إلى أن خدمات الطوارئ تمكنت من إخماد الحريق، وأكد النادي على أن سلامة جميع الحاضرين في المباراة هي أولويته القصوى، ولذلك تم إلغاء جميع الأحداث المخطط لها لاستقبال West Stand، بما في ذلك حفل الترحيب باللاعبين الجدد.