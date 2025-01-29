تشكيل هجومي لـ ليل الفرنسي و فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ليل الفرنسي نظيره فينورد الهولندي في مباراة مرتقبة ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

المباراة تقام على ملعب ليل متروبول، حيث يسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية لضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية حيث يمتلكان نفس عدد النقاط وهو 13 نقطه

التشكيل الأساسي لفريق ليل:

حراسة المرمى: شيفاليير

خط الدفاع: مونيير ،أليكسساندرو ،ديكيتي ، باكر

خط الوسط: موكاو ، بوعدي ، كابيلا ،جوميز

خط الهجوم: صحراوي ،بايو

التشكيل الأساسي لفريق فينورد:

حراسة المرمى: بيلوو

خط الدفاع:نيوكوب، ترونر، هانكو ،سماؤول

خط الوسط: بيلين، هوانج ، ميليمبو

خط الهجوم: خيمينيز، بايشاو ،حجي موسى

أهمية المباراة:

يدخل فريق ليل المباراة وهو في حاجة للفوز لتأكيد تأهله إلى دور الـ16، بينما يأمل فريق فينورد في الخروج بنتيجة إيجابية لضمان العبور للأدوار الإقصائية.