نصر عبده: يوجد ازدواجية في المعايير.. والاحتلال لن يُحاسَب على جرائمه في قطاع غزة

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نصر عبده: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شارك في التوصل لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا واضح من تصريحاته التي نفت وجود أي دور للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في وقف الحرب والتوصل للهدنة وتبادل الأسرى.

وأضاف "عبده"، خلال حواره ببرنامج "حوار اليوم"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، أن الاحتلال لم يستطع أن يُحرر أي أسير إسرائيلي بأي عمل عسكري، رغم حجم الدمار في قطاع غزة، وكل ما أفرج عنهم كان من خلال الهدنة والمفاوضات.

ولفت إلى أن الاحتلال لن يُحاسب على جرائمه في قطاع غزة على وجه الإطلاق، مشيرًا إلى أن العالم لديه ازدواجية في المعايير عند التعامل مع القضية الفلسطينية، فحجم المساعدات الذي وصل لأوكرانيا ضخم وكبير، في حين أن مصر كانت تُعاني بصورة كبيرة في إدخال المساعدات لقطاع غزة.