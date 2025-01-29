ضبط 63 كيلو من اللحوم غير الصالحة في دمياط

تمكنت مديرية الطب البيطرى في دمياط من ضبط ٦٣ كيلو جرام من اللحوم البلدية الضانى خارج المجازر الحكومية حيث واصلت ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطرى بدمياط جهودها المكثفه للسيطرة عالاسواق من اجل وصول غذاء آمن وصحى لكل مواطن.



بناء على توجيهات وزير الزراعة وتعليمات الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومدير عام الطب البيطري بدمياط الدكتور إيهاب شكري بضرورة المرور علي المطاعم ومرافبة الاسواق وبتكليف من الدكتورة دينا طلعت مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم قامت الدكتورة هبه الحديدى مفتش بيطرى بادارة المجازر بالاشتراك مع الرقابة التموينية والصحة وادارة المتابعه بالمحافظة بضبط ٦٣ كيلو جرام من اللحوم البلدية الضان خارج المجازر الحكومية واللحوم المفرومة

تم تحرير المحضر اللازم للمخالفين وفي انتظار قرار النيابه

تحركت حملات من ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم في مديرية الطب البيطري دمياط من اجل التفتيش علي الاسواق و تواصل فرض رقابتها الصارمة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، من خلال تطبيق إجراءات حازمة ضد أي تلاعب ، بناءً على توجيهات وزير الزراعة وتعليمات الدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومدير عام الطب البيطري بدمياط الدكتور إيهاب شكري.

قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى ، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وبرفقتها د رحاب سلامة مدير ادارة الجلود والدكتورة دينا الحناوى مفتش بيطرى بالادارة و الدكتورة هبه الحديدى مفتش بيطرى بالادارة بالاشتراك مع الرقابة التموينية والصحة بضبط ٩٠٠كجم من الدواجن الكاملة مجهول المصدر وعجينة الحواوشي واللحوم المفرومة والسجق المفروم منزوع ميكانيكيا والدواجن المتبلة واللحوم المستوردة .

