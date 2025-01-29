مها نصار في حوار خاص لـ "البوابة نيوز": "صفحة بيضا" حقق نجاحا واسعا.. أصعب مشاهدي صورتها في المقابر

نجحت الفنانة مها نصار في خطف الأنظار خلال الآونة الأخيرة بفضل تألقها وتميزها في العديد من الأعمال الفنية التي شاركت بها، والتي نجحت من خلالها في الحصول على إشادات الجمهور، والتي كان آخرها مشاركتها في مسلسل "صفحة بيضا"، والذي يتم عرض حلقاته حاليًا.

في حوار خاص لـ"البوابة نيوز"، كشفت الفنانة مها نصار كواليس مشاركتها في المسلسل، وأبرز الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير مشاهدها وتعاونها مع الفنانة حنان مطاوع، كما كشفت عن تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة.

* ما الذي جذبك إلى المشاركة في مسلسل "صفحة بيضا"؟

- هناك عدة عوامل جذبتني إلى المشاركة في مسلسل "صفحة بيضا"، وهي أن المسلسل يتناول موضوعا مهما للغاية، وهو أنه يتحدث عن العلماء والبحث العلمي، وأهمية العلماء والدور الكبير الذي يقومون به، كما أن شخصية سماح التي أقوم بها خلال أحداث المسلسل هي شخصية جديدة بالنسبة لي، ومكتوبة بشكل مميز للغاية، وشخصية سماح بها العديد من التفاصيل المثيرة والتي جذبتي إلى المشاركة في المسلسل وخوض التجربة، حيث إن الدور كان تحديا كبيرا بالنسبة لي، وسيناريو المسلسل مكتوب بشكل رائع للغاية، وهو بالطبع من العوامل التي جذبتني للمسلسل، هذا بجانب أن المسلسل يضم مجموعة من النجوم المتميزين وعلى رأسهم الفنانة حنان مطاوع والتي سعدت للغاية بالتعاون معها.

* ما أصعب مشاهدك في المسلسل ؟

- أصعب فترة تصوير بالنسبة لي في مسلسل "صفحة بيضا"، كانت خلال تصوير مشاهدي في المقابر، حيث إنني صورت لمدة أسبوعين في المقابر، وهذه المشاهد تعبتني نفسيا وأخذت مجهودا كبيرا، وجميع المشاهد في المسلسل أخذت مني مجهودا ولم تكن سهلة حيث إن شخصية سماح كانت جديدة بالنسبة لي وبها العديد من التفاصيل المثيرة، وأتمنى أن ينال دوري في المسلسل إعجاب الجمهور.

* حدثينا عن كواليس تصوير مشاهدك وتعاونك مع حنان مطاوع؟

- أنا وحنان مطاوع أصدقاء في مسلسل "صفحة بيضا"، وخرجت أنا وحنان مطاوع من المسلسل أصدقاء بالفعل، حيث كانت كواليس تصوير المشاهد التي جمعتني مع حنان مطاوع جميلة ورائعة، وكانت بيننا كيمياء كبيرة ساهمت على ظهور مشاهدنا سويا بصورة مميزة، حيث إن حنان مطاوع شخصية رائعة على المستوى الشخصي والعمل معها ممتع للغاية، كما أنها ممثلة مميزة واستطاعت أن تخطف الأنظار خلال السنوات الأخيرة بفضل موهبتها الكبيرة، وسعدت للغاية بالتعاون معها في المسلسل، وكواليس تصوير مسلسل "صفحة بيضا" كانت رائعة ومميزة.

* ما رأيك في اسم المسلسل؟

- اسم مسلسل "صفحة بيضا" جميل وجذاب ويعبر عن أحداث المسلسل ومن العوامل التي تجذب المشاهدين لمشاهدة المسلسل، والمسلسل بشكل عام مميز ككل حيث إن المسلسل ضم العديد من العوامل التي ساهمت في نجاحه.

* كيف استقبلت ردود أفعال الجمهور بعد عرض "صفحة بيضا"؟

- تفاجأت من ردود أفعال الجمهور بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل "صفحة بيضا"، حيث إن هذه هي المرة الأولى التي أشارك في مسلسل 30 حلقة يتم عرضه خارج السباق الرمضاني، واكتشفت أن المسلسل يشاهده الجمهور بشكل جيد للغاية ويتفاعلون مع أحداثه ويتابعون تفاصيل الحلقات، والكثيرون تحدثوا معي عن مشاركتي في المسلسل، وبالطبع كانت تجربتي في المسلسل تجربة مميزة ومهمة بالنسبة لي.

* هل تحصل المسلسلات التي يتم عرضها خارج السباق الرمضاني على فرص مشاهدة جيدة مقارنة بالأعمال التي يتم عرضها خلال موسم رمضان؟

- بالطبع المسلسلات التي يتم عرضها خلال "الأوف سيزون" تحصل على فرص جيدة جدا للمشاهدة، والدليل على ذلك مسلسل "صفحة بيضا" الذي يعرض حاليًا والنجاح الكبير الذي حققه المسلسل بعد عرض الحلقات الأولى منه، و"الأوف سيزون" مهم جدا، لأن التركيز خلال "الأوف سيزون" يكون على عدد قليل من المسلسلات، وأيضا موسم رمضان لا غني عنه نظرا لأنه الموسم الرئيسي للدراما المصرية والذي يتم خلاله عرض العديد من الأعمال الدرامية المميزة التي يتفاعل معها الجمهور.

* ماذا عن أعمالك الفنية القادمة؟

- أخوض تجربة الكوميديا لأول مرة في عمل درامي جديد سوف يتم عرضه خارج السباق الرمضاني، والمسلسل من إنتاج تامر مرسي، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، كما أنني أشارك في موسم رمضان 2025، بمسلسل "ضل حيطة" مع ياسمين صبري، ودوري في المسلسل جديد للغاية بالنسبة لي، حيث إنني صديقة ياسمين صبري في مسلسل "ضل حيطة"، وتحدث العديد من التقلبات خلال أحداث المسلسل، والمسلسل مكتوب بشكل جيد للغاية وبه العديد من الأحداث المثيرة، والمسلسل من إنتاج مها سليم، وأنا سعيدة للغاية بالتعاون معها حيث إن مسلسل "ضل حيطة" هو أول عمل يجمعني مع المنتجة مها سليم، وسعدت للغاية بالمشاركة في المسلسل والتعاون مع ياسمين صبري.