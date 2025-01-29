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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المؤبد لقاتل شقيقه في نكلا بمنشأة القناطر

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على متهم بقتل شقيقه في قرية نكلا بمنشأة القناطر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أقدم على قتل شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار، حيث تربص له داخل المنزل في غياب الوالدين، وسدد له ضربات عنيفة باستخدام عصا، قبل أن يجهز عليه بسكين وطعنات قاتلة، ثم أجهز عليه بحجر في الطريق العام.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن جثمان المجني عليه يحمل 17 إصابة بين طعنات وجروح رضّية في أنحاء متفرقة من الجسد، تسببت في وفاته متأثرًا بجراحه، كما أظهرت التحقيقات أن المتهم كان تحت تأثير المخدرات وقت ارتكاب الجريمة، حيث ضُبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض.

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