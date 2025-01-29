جريزمان وألفاريز يقودان تشكيل أتلتيكو مدريد ضد سالزبورج بدوري أبطال أوروبا

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره سالزبورج بملعب رد بول أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الفرنسي أنطوان جريزمان تشكيل أتلتيكو مدريد أمام سالزبورج، رفقة الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

يأمل أتلتيكو مدريد الفوز على سالزبورج؛ من أجل التأهل مباشرة إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك دون خوض مباراتي الملحق.

يحتل أتلتيكو مدريد المرتبة الخامسة في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، بينما يأتي سالزبورج في المركز الـ34 وفي رصيده 3 نقاط، مودعًا منافسات كأس ذات الأذنين.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد سالزبورج

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: يورينتي - لو نورماند - لونجليت - أزبيليكويتا

خط الوسط: جوليانو سيميوني - كوكي - دي باول - صامويل لينو

وفي الهجوم: أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز.