ميلان بقوته الهجومية أمام دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة دينامو زغرب الكرواتي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق ميلان، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره دينامو زغرب بملعب ماكسيمير ستاديون، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل ميلان مباراته ضد دينامو زغرب بقوته الهجومية، حيث دفع كونسيساو بالثلاثي رافائيل لياو، ألفارو موراتا، وكريستيان بوليسيتش أساسيين في تشكيل الروسونيري.

يسعى ميلان لخطف الثلاث نقاط خارج الديار من دينامو زغرب؛ من أجل التأهل مباشرة إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل ميلان المرتبة السادسة في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد دينامو زغرب في المركز الـ26 وفي رصيده 8 نقاط.

تشكيل ميلان ضد دينامو زغرب

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: ماتيو جابيا - بافلوفيتش - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يونس موسى - يوسف فوفانا - تيجاني ريندرز

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - ألفارو موراتا - رافائيل لياو.