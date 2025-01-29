أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة جيرونا في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة جيرونا الإسباني، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق أرسنال، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره جيرونا بملعب مونتيليفي، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رحيم ستيرلينج هجوم أرسنال أمام جيرونا، ويعاونه لياندرو تروسارد والشاب إيثان نوانيري، في ظل تواجد الإيطالي ريكاردو كالافيوري أساسيًا مع الجانرز في مباراة الليلة.

يأمل أرسنال الفوز على جيرونا لحجز مقعد مباشر في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 16 نقطة، بينما يأتي جيرونا في المركز الـ31 وفي رصيده 3 نقاط فقط، ليودع بها منافسات كأس ذات الأذنين.

تشكيل أرسنال ضد جيرونا

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: جاكوب كيويور - جابرييل - توماس بارتي - ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: مارتن أوديجارد - ميكيل مورينو - جورجينيو

وفي الهجوم: رحيم ستيرلينج - إيثان نوانيري - لياندرو تروسارد.